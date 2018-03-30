Канада не предоставит Украине летальное оружие бесплатно

Канада остается в тесном контакте с Украиной относительно ее запроса на оборудование военного назначения.

Канада не намерена предоставлять летальное вооружение украинской стороне бесплатно, несмотря на всестороннюю поддержку суверенитета Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на письменный ответ правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

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“Правительство Канады преданно поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одной армии другой», - говорится в письме.

В документе отмечается, что правительство Канады “остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование“.

Напомним, 28 марта сообщалось, что закон о бюджетном финансировании США, в котором предусмотрены 620,7 млн долларов для Украины, запрещает любую помощь в виде оружия или подготовки украинскому полку Национальной гвардии Азов.

Ранее, 14 февраля, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что передача Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе США.