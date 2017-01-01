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Жебривский сказал, что может себе позволить отдых в ОАЭ

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации прокомментировал свой отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.
Жебривский отдыхал в ОАЭ
Жебривский отдыхал в ОАЭ

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщают Новости Донбасса.

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“1,5 миллиона - дивиденды, один миллион грн - материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно, 600 тысяч (за год, - ред.) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее. Я на день рождения на пять дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил“, - сказал Жебривский. 

Напомним, 22 марта 2018 года блогер и журналист Сергей Иванов сообщил, что Жебривский отдыхает в пятизвездочном отеле ОАЭ, где проживание в сутки стоит около $1 тыс.

 

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Теги: Жебривский, отдых, чиновники, ОАЭ, Донецкая область
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