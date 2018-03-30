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Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G

Комментариев: 9
Vodafone Украина, lifecell и Киевстар запускают 4G . Мобильный интернет станет еще быстрее. Пользователи опасаются, что в связи с этим тарифы тоже "ускорятся".
В Украине запускают 4G
В Украине запускают 4G
depositphotos.com

В пятницу, 30 марта, ведущие мобильные операторы Украины запускают четвертое поколение мобильной связи (4G), с еще большей скоростью. С этим граждан Украины поздравил президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

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Ранее Vodafone Украина объявил о запуске 4G-интернета в диапазоне 2600 МГц в более чем 20 украинских городов “в ближайшие дни“. На первом этапе 4G появится в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

В частности, оценить новую скорость смогут клиенты Водафона в следующих городах:

  • Киев и города Киевской области: Ирпень, Бровары, Борисполь, Вишневое, Чабаны;
  • Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);
  • Харьков, Купянск (Харьковская обл.);
  • Запорожье, Энергодар (Запорожская обл.);
  • Львов;
  • Полтава;
  • Сумы;
  • Ивано-Франковск;
  • Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);
  • Луцк;
  • Кропивницкий;
  • Одесса;
  • Херсон.

4G в Украине: как проверить СИМ и телефон
4G в Украине: как проверить СИМ и телефон
fakty.ictv.ua

Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell, причем этот оператор называет новый формат “четыре с половиной“ - 4.5G. По предварительным данным, такой Лайф появится в следующих городах: Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Одесса и Херсон. Связь четвергового поколения от lifecell уже есть в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске. В деталях карту покрытия 4.5G от lifecell можно изучить на сайте оператора.

Что предлагает lifecell
Что предлагает lifecell
facebook.com/lifecellua

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Киевстар тоже готовится к переходу на 4G и предоставил возможность удаленной замены SIM-карты на USIM (с поддержкой 4G) без посещения магазина. Проверить, поддерживает ли вашка симка новый формат, можно на сайте оператора.

4G от Киевстар на первых порах будет работать в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове, а также на курортах Одесской и Запорожской областей.

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Напомним, 6 марта украинские мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств в диапазоне 1800 МГц – 5,434 миллиарда гривен. В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 миллиарда.

Еще зимой операторы разобрали частоты 4G на тендере.

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Теги: мобильная связь, мобильный интернет, Vodafone, lifecell, Киевстар, 4G
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Комментариев (9)
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ELGomer    30.03.2018, 10:51
Оценка:  +1
ELGomer
лайф Киев, 25 мбит
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 10:35
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
А интересно, президент поздравит народ в выходом на рынок страны очередного Айфона?
Woodbrother    30.03.2018, 11:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Айфон - не украиский мобильник. Украинский мобильник - Impression.
Arfan    30.03.2018, 10:16
Оценка:  -1
Arfan
Когда человеку не чем гордиться так он хватается за любые события, скоро он будет нас поздравлять за то что сдали дом или открыли общественный туалет в Броварах или отремонтировали остановку.
Woodbrother    30.03.2018, 10:23
Оценка:  -1
Woodbrother
4G - Вполне достойное мероприятие , к тому же проходящее в масштабазх страны . Почему бы и не поздравить , уичтывая , как это процесс долго и мучительнот у нас внедрялся . Мусорники президент открывает только на вашей россии.
Woodbrother    30.03.2018, 10:35
Оценка:  +1
Woodbrother
Это былосвязанно с владельцами частотного ресурса. :Не вся частники решили так просто подвинутся чуть правее или левее.
Arfan    30.03.2018, 11:04
Оценка:  -1
Arfan
Для Вашего сведения в Алжире и в Тунисе то есть в Африке 3 года как этим не хвастаются.
Woodbrother    30.03.2018, 11:18
Оценка:  0
Woodbrother
Arfan - в Киеве тестируют 5G в настоящий момент. Ну и что с того ? Как там на вашей зимней нигерии с 4G-5G ? Скорее всего никак. 4 G есть на россии в некоторых городах при отвратительном качестве. 5G - нет вообще .
dron29    30.03.2018, 10:40
Оценка:  +1
dron29
"Когда человеку не чем гордиться так он хватается" - ракетами которые "возможно" смогут уничтожить весь мир ))
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