Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G
В пятницу, 30 марта, ведущие мобильные операторы Украины запускают четвертое поколение мобильной связи (4G), с еще большей скоростью. С этим граждан Украины поздравил президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 марта 2018 г.
Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz
Читай также: Европарламент поддержал отмену роуминга для украинцев - Порошенко
Ранее Vodafone Украина объявил о запуске 4G-интернета в диапазоне 2600 МГц в более чем 20 украинских городов “в ближайшие дни“. На первом этапе 4G появится в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.
В частности, оценить новую скорость смогут клиенты Водафона в следующих городах:
- Киев и города Киевской области: Ирпень, Бровары, Борисполь, Вишневое, Чабаны;
- Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);
- Харьков, Купянск (Харьковская обл.);
- Запорожье, Энергодар (Запорожская обл.);
- Львов;
- Полтава;
- Сумы;
- Ивано-Франковск;
- Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);
- Луцк;
- Кропивницкий;
- Одесса;
- Херсон.
Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell, причем этот оператор называет новый формат “четыре с половиной“ - 4.5G. По предварительным данным, такой Лайф появится в следующих городах: Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Одесса и Херсон. Связь четвергового поколения от lifecell уже есть в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске. В деталях карту покрытия 4.5G от lifecell можно изучить на сайте оператора.
Читай также: Сепаратисты ДНР прислали требования оператору Vodafone
Киевстар тоже готовится к переходу на 4G и предоставил возможность удаленной замены SIM-карты на USIM (с поддержкой 4G) без посещения магазина. Проверить, поддерживает ли вашка симка новый формат, можно на сайте оператора.
4G от Киевстар на первых порах будет работать в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове, а также на курортах Одесской и Запорожской областей.
Читай также: ГПУ откроет производство по конкурсу на 4G
Напомним, 6 марта украинские мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств в диапазоне 1800 МГц – 5,434 миллиарда гривен. В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 миллиарда.
Еще зимой операторы разобрали частоты 4G на тендере.