Порошенко поздравил украинцев с запуском 4G

Vodafone Украина, lifecell и Киевстар запускают 4G . Мобильный интернет станет еще быстрее. Пользователи опасаются, что в связи с этим тарифы тоже "ускорятся".

В пятницу, 30 марта, ведущие мобильные операторы Украины запускают четвертое поколение мобильной связи (4G), с еще большей скоростью. С этим граждан Украины поздравил президент Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!



Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 марта 2018 г.

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Ранее Vodafone Украина объявил о запуске 4G-интернета в диапазоне 2600 МГц в более чем 20 украинских городов “в ближайшие дни“. На первом этапе 4G появится в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

В частности, оценить новую скорость смогут клиенты Водафона в следующих городах:

Киев и города Киевской области: Ирпень, Бровары, Борисполь, Вишневое, Чабаны;

Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.);

Харьков, Купянск (Харьковская обл.);

Запорожье, Энергодар (Запорожская обл.);

Львов;

Полтава;

Сумы;

Ивано-Франковск;

Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.);

Луцк;

Кропивницкий;

Одесса;

Херсон.

4G в Украине: как проверить СИМ и телефон fakty.ictv.ua

Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell, причем этот оператор называет новый формат “четыре с половиной“ - 4.5G. По предварительным данным, такой Лайф появится в следующих городах: Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Одесса и Херсон. Связь четвергового поколения от lifecell уже есть в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске. В деталях карту покрытия 4.5G от lifecell можно изучить на сайте оператора.

Что предлагает lifecell facebook.com/lifecellua

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Киевстар тоже готовится к переходу на 4G и предоставил возможность удаленной замены SIM-карты на USIM (с поддержкой 4G) без посещения магазина. Проверить, поддерживает ли вашка симка новый формат, можно на сайте оператора.

4G от Киевстар на первых порах будет работать в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове, а также на курортах Одесской и Запорожской областей.

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Напомним, 6 марта украинские мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона средств в диапазоне 1800 МГц – 5,434 миллиарда гривен. В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 миллиарда.

Еще зимой операторы разобрали частоты 4G на тендере.