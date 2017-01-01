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Во Львове обокрали детский сад

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В ночь на 30 марта злоумышленники проникли через задние металлопластиковые двери детсазад №14, приподняли их и проникли внутрь помещения.
Детский сад №14 на улице Щурата
Детский сад №14 на улице Щурата
lviv14.lvivedu.com

В Шевченковском районе Львова обокрали детский сад-ясли №14 на улице Щурата, 2. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 30 марта, сообщает ZAXID.NET.

Как рассказали работники детсада, злоумышленники проникли через задние металлопластиковые двери, приподняли их и проникли внутрь помещения.

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“Воры забрали телевизор из кабинета психолога. Сейчас правоохранители устанавливают, исчезли ли еще другие ценные вещи“, - сообщает СМИ.

Издание отмечает, что помещение детсада охраняется, однако сторож не слышал ни шума. Сам факт проникновения посторонних он обнаружил около 5.00 и вызвал полицию.

Согласно информации на сайте учреждение, в детском саду №14 функционирует 12 групп общего развития: 3 - для детей раннего возраста и 9 детсадовских групп.

Напомним, 29 марта в Донецкой области в городе Часов Яр произошел пожар в детском саду Лесная сказка, эвакуировали 125 человек. 

Ранее, 12 марта, в Киеве полиция задержала на месте преступления троих подростков, которые пытались обворовать детский сад.

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Теги: Львов, детский сад, кража
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