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Подавали ток, били по голове: оккупанты приговорили экс-мэра Феодосии к 8 годам тюрьмы

Комментариев: 5
Сам Щепетков заявляет о своей невиновности и утверждает, что его склоняли дать признательные показания при помощи пыток и давления.
В марте 2014 года он активно поддержал аннексию Крыма Россией
В марте 2014 года он активно поддержал аннексию Крыма Россией
gazetacrimea.ru

Подконтрольный оккупационной власти России в Крыму Керченский городской суд приговорил бывшего мэра Феодосии Дмитрия Щепеткова к 8 годам тюрьмы и штрафу в размере 42 млн рублей за коррупционные преступления.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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Приговор Щепеткову был вынесен 28 марта. Экс-глава администрации Феодосии, подконтрольной Кремлю, был признан виновным в преступлениях, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: ч.3 ст.30 и ч. 6 ст. 290 - покушение на получение взятки в особо крупном размере, а также ч.1 ст. 285 - превышение должностных полномочий.

Приговор зачитывался в течение восьми часов. Обвинение просило суд назначить наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 64 млн. Итоговый вердикт был немного мягче - 8 лет и 42 миллиона.

Под стражей Щепетков находится уже больше двух лет. 21 декабря 2015 года его и его заместителя Макара Макарова (Макаров до оккупации был директором Феодосийского механического завода, - ред.) задержали сотрудники ФСБ. Оба чиновника подозреваются в участии в ОПГ, которая вымогала деньги у предпринимателей.

Сам Щепетков заявляет, что после задержания и обыска вечером 21 декабря силовики отвезли его в здание феодосийского отделения ФСБ, где он подвергся жестоким пыткам. По словам задержанного, его привязали к стулу скотчем, надели на голову пакет, намотали на пальцы проволоку и подавали по ней ток. Во время пыток, как утверждает Щепетков, его принуждали дать признательные показания.

Стоит отметить, что в марте 2014 года он активно поддержал аннексию Крыма Россией и продолжил руководить городом. Ему удалось удержаться в кресле градоначальника и после того, как горсовет Феодосии был переизбран по российскому законодательству.

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Щепеткову 43 года, по специальности он медик. Прошел карьерный путь от санитара до главврача детской больницы Феодосии. Политическую карьеру начал в 2010 году, когда был избран депутатом и назначен секретарем феодосийского горсовета. В 2013-м в Феодосии выстрелом из ружья был убит городской голова Александр Бартенев. После этого его пост занял Щепетков.

Как сообщалось в январе, экс-“министра“ Крыма посадили в херсонский СИЗО.

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Теги: оккупанты, мэр Феодосии, пытки, коррупция
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Комментариев (5)
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Ser7    30.03.2018, 13:05
Оценка:  0
Ser7
Чего ему не нравится??
Его любимый "русский мир".

8 лет и 42 млн. - нормальная плата за предательство.
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 13:13
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян

Может, за взяточничество?
Шкиряк_и_Зорян    30.03.2018, 12:56
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Бедолага-взяточник! Прям жалко его! ))) Да-а-а, при Януковиче такого бы не было!
Letohradek    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
Letohradek
При януковиче, такого бы пристрелили в загородной лесопосадке.
andan    30.03.2018, 12:56
Оценка:  +1
andan
Вот поддержал бы Майдан, получил бы руководящую должность на материке, воровал бы себе и горя не знал. А теперь будет зону топтать.
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