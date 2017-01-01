При пожаре в воинской части пострадал контрактник
В воинской части в районе села Гончаровское Черниговской области в четверг 29 марта, произошел пожар в палаточном городке. В результате один из военнослужащих-контрактников получил ожоги второй степени. Пострадавшего доставили в военный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Также при пожаре сгорела палатка и было повреждено военное имущество, а именно, кровати, спальники и т.п.
Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.
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На место происшествия выехал прокурор военной прокуратуры Черниговского гарнизона. Изъята пожарно-техническая документация, к расследованию привлечены специалисты по вопросам пожарной безопасности Центрального управления безопасности военной службы Генерального штаба ВСУ.
При осмотре места происшествия предварительно установлено, что возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности, а именно - правил эксплуатации печи ПОВ 57.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей). Следственные действия продолжаются.
Напомним, 13 марта На полигоне Широкий Лан, расположенном в Николаевской области, при пожаре погиб военный.