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ОБСЕ планирует открыть патрульные базы в ОРДЛО на границе с РФ - Хуг

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По данным ОБСЕ, патрульные базы миссии могут появиться во временно оккупированном Новоазовске и Амвросиевке Донецкой области.
ОБСЕ не получило ответа от боевиков
ОБСЕ не получило ответа от боевиков
УНИАН

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы во временно оккупированных городах Донецкой области, в том числе на неконтролируемых участках возле украинско-российской границы.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс-Украина.

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“Мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка“, - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что относительно открытия передовых баз именно возле границе с РФ ОБСЕ до сих пор не получила ответа от боевиков террористической организации ДНР.

“Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину, но если они не предоставляют нам полный доступ, о какой полной картине может идти речь?“ - добавил Хуг.

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По его словам, ОБСЕ также собирается открывать новые передовые патрульные базы еще в двух районах недалеко от линии соприкосновения, например в Докучаевске.

Напомним, 29 марта Александр Хуг впервые встретился с главой сепаратистов ЛНР Леонидом Пасечником во временно неподконтрольном Луганске.

Ранее, 26 марта, боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино, который находится на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

В тоже время, Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.

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Теги: Александр Хуг, ОБСЕ, граница, КПК, базы, Россия, ОРДЛО, Донбасс
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Комментариев (1)
AloneInNight    30.03.2018, 12:56
Оценка:  0
AloneInNight
Неужели россияне их все же туда пустят?
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