ОБСЕ планирует открыть патрульные базы в ОРДЛО на границе с РФ - Хуг
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ намерена открыть новые передовые патрульные базы во временно оккупированных городах Донецкой области, в том числе на неконтролируемых участках возле украинско-российской границы.
Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс-Украина.
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“Мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка“, - сказал Хуг.
Он подчеркнул, что относительно открытия передовых баз именно возле границе с РФ ОБСЕ до сих пор не получила ответа от боевиков террористической организации ДНР.
“Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину, но если они не предоставляют нам полный доступ, о какой полной картине может идти речь?“ - добавил Хуг.
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По его словам, ОБСЕ также собирается открывать новые передовые патрульные базы еще в двух районах недалеко от линии соприкосновения, например в Докучаевске.
Напомним, 29 марта Александр Хуг впервые встретился с главой сепаратистов ЛНР Леонидом Пасечником во временно неподконтрольном Луганске.
Ранее, 26 марта, боевики потребовали от наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино, который находится на неконтролируемом участке украинско-российской границы.
В тоже время, Трехсторонняя контактная группа договорилась об установлении очередного перемирия накануне пасхальных праздников с 30 марта 2018 года.