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В Виннице депутат обматерил активиста за флаг УПА

Комментариев: 2
"Тусуй отсюда, громадянын, б**ть" - сказал Александр Масленников активисту.
Александр Масленников нецензурно обругал активиста
Александр Масленников нецензурно обругал активиста
скриншот из видео

Во время сессии Винницкого областного совета, на которой среди прочего должны рассматриваться вопросы использования красно-черного флага на официальных учреждениях города и области, депутат Александр Масленников (Батькивщина) нецензурно обругал активиста Андрея Гайдая. Об этом рассказывает винницкий сайт Veжа.

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Активист пытался объяснить депутату значение черно-красного флага УПА для украинских националистов и бойцов, в ответ на это депутат обвинил его в попытке срыва сессии. Масленников назвал вопрос черно-красного флага политическим, а затем перешел на мат. В довершение всего, он сказал Гайдаю: “Тусуй отсюда, гражданин б***ь“.

Предупреждение: видео содержит нецензурную лексику

Активист предупредил депутата, что транслирует его высказывания в прямом эфире и что того слышат люди, однако Масленников продолжил браниться.
Во Львове, в Житомирской и Хмельницкой областях рекомендуют вывешивать флаг УПА. 7 марта решение вывешивать флаги ОУН и Холодноярской республики приняла Черкасская область.

Напомним, 23 марта арестованный нардеп Надежда Савченко обматерила прокурора за сравнение с ГРУшниками.

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Теги: Винница, депутат, мат, флаг УПА, активисты
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Комментариев (3)
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Экс-диктатор    30.03.2018, 13:24
Оценка:  0
Экс-диктатор
зачем так нагло ВРАТЬ о том что сказал про прямой эфир, когда съемка идет через какую-то сетку и говорит ахтывист не о прямом эфире, а про 40 человек?
tulchanin    30.03.2018, 13:00
Оценка:  0
tulchanin
Ну как бы.... сами выбирали.
Utek    30.03.2018, 13:09
Оценка:  -1
Utek
Сами и переизберем.
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