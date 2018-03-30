В Виннице депутат обматерил активиста за флаг УПА

"Тусуй отсюда, громадянын, б**ть" - сказал Александр Масленников активисту.

Во время сессии Винницкого областного совета, на которой среди прочего должны рассматриваться вопросы использования красно-черного флага на официальных учреждениях города и области, депутат Александр Масленников (Батькивщина) нецензурно обругал активиста Андрея Гайдая. Об этом рассказывает винницкий сайт Veжа.

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Активист пытался объяснить депутату значение черно-красного флага УПА для украинских националистов и бойцов, в ответ на это депутат обвинил его в попытке срыва сессии. Масленников назвал вопрос черно-красного флага политическим, а затем перешел на мат. В довершение всего, он сказал Гайдаю: “Тусуй отсюда, гражданин б***ь“.

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Активист предупредил депутата, что транслирует его высказывания в прямом эфире и что того слышат люди, однако Масленников продолжил браниться.

Во Львове, в Житомирской и Хмельницкой областях рекомендуют вывешивать флаг УПА. 7 марта решение вывешивать флаги ОУН и Холодноярской республики приняла Черкасская область.

Напомним, 23 марта арестованный нардеп Надежда Савченко обматерила прокурора за сравнение с ГРУшниками.