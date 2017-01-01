Более 100 тысяч украинцев подписали декларации с врачами

В электронной системе здравоохранения зарегистрировано уже 106 тысяч деклараций, подписанных украинцами с терапевтами, педиатрами и семейными врачами.

Более 100 тысяч украинцев подписали декларации с терапевтами, педиатрами и семейными врачами во время тестового режима работы электронной системы здравоохранения, запущенной в 2017 году. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, отмечено, что на сегодняшний день в системе зарегистрировано уже 106 тысяч деклараций.

“Выбрать врача - значит определиться с терапевтом, педиатром или семейным врачом, которому вы готовы доверить свое здоровье. Подписывая с ним декларацию, вы сообщаете государству, что деньги за ваше обслуживание НСЗУ должна направлять именно в то заведение, в котором работает выбранный вами врач“, - пояснили в правительстве.

В то же время отмечается, что национальная кампания по выбору врача в Украине начнется со 2 апреля 2018 года.

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“Национальная кампания по выбору врача, которая начнется в апреле, не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Поэтому вы сможете подписать декларацию как в апреле, так и в июне или октябре. В то же время, обратите внимание, что врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900“, - отметили в ведомстве.

Там также отметили, что граждане не должны выбирать врача по месту прописки или проживания.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей. Позже стало известно, что медицинские учреждения Украины массово подключают к электронной системе здравоохранения (eHealth).