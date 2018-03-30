Медведчук не исключает своего ареста

Руководитель организации Украинский выбор Виктор Медведчук в интервью BBC рассказал о своих отношениях Надеждой Савченко и Владимиром Рубаном, а также о связи с делом против них.

Рубан, по словам Медведчука, некоторое время был причастен к Украинскому выбору antikor.com.ua

Руководитель организации Украинский выбор Виктор Медведчук в рассказал о том, считает ли он возможным свой арест из-за дела против Надежды Савченко и Владимира Рубана, а также об отношениях с ними.

На вопрос BBC о своем задержании или аресте по данному делу он ответил: “Исключать ничего нельзя. А учитывая уязвимость правовой системы Украины, может быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня“.

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В то же время г-н Медведчук отрицает возможность получения политического убежища за рубежом: “Я это исключаю полностью“.

Что касается отношений с Надеждой Савченко, он рассказал: “Дело в том, что с г-жой Савченко у меня вообще никаких контактов никогда в жизни не было“.

Виктор Медведчук считает, “что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину“, но “ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться“, поскольку “не счел это необходимым для себя “.

А Владимир Рубан, по словам г-на Медведчука, действительно некоторое время был причастен к организации Украинский выбор: “Когда-то в 2013 году он действительно имел отношение к определенным мероприятиям Украинского выбора, о чем я, кстати, тогда не знал, потому что в тех мероприятиях я не участвовал. Тогда я вообще не знал, кто такой Рубан“.

Виктор Медведчук добавил, что узнал о Рубане и встретился с ним уже после начала конфликта на Донбассе - когда оба начали заниматься обменом пленных.

“Он считал, что, учитывая мои отношения с президентом РФ Путиным мне было бы очень просто решить все вопросы без каких-либо переговоров. Конечно, это была примитивная оценка серьезной проблемы“, - объясняет руководитель Украинского выбора, который является кумом российского президента.

В 2016 году Виктор Медведчук “по просьбе СБУ“ встретился с Владимиром Рубаном при одном из обменов пленными, который в итоге так и не состоялся.

“Больше я с ним не поддерживал никаких отношений, у нас не было никаких контактов“, - утверждает г-н Медведчук.

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“Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делу я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему - это политический заказ, политические инсинуации, не более“, - добавил он.

Напомним, нардепа Надежду Савченко и переговорщика Владимира Рубана задержали по делу в подготовке военного переворота в Украине.