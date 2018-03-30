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В очереди за биометрическим паспортом 675 тысяч человек

Комментариев: 1
В очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина остается около 675 тысяч документов. На сайте миграционной службы введена новая форма обращения, которой могут воспользоваться граждане.
Украина нарастила производство загранпаспортов
Украина нарастила производство загранпаспортов
ГМС

В Украине с начала 2018 года оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины в пятницу, 30 марта.

“С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина до сих пор остается около 675 тысяч документов“, – говорится в сообщении.

На сайте миграционной службы появилась новая форма обращения, которой могут воспользоваться граждане, которые не получили своевременно заграничный паспорт.

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“Если срок выдачи документа истек, и паспорт не персонализирован на Полиграфкомбинате Украина, миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения“, – отметили в ГМС.

Фото: ГМС 
 

Ранее сообщалось, что в 2017 году украинцы оформили более 4 млн загранпаспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1,5 млн.

Напомним, в Украине удвоили производство загранпаспортов. На полиграфическом комбинате Украина запустили новое оборудование для печати биометрических загранпаспортов.

 

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Теги: Украина, паспорт, загранпаспорт, биометрический паспорт, биометрические паспорта, биометрия
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Комментариев (2)
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kucher8888    30.03.2018, 14:40
Оценка:  0
kucher8888
очередь на отчалить
Экс-диктатор    30.03.2018, 13:41
Оценка:  +1
Экс-диктатор
и в электронной очереди уже полгода "на жаль, немає вiльного часу" ...
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