В очереди за биометрическим паспортом 675 тысяч человек

В очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина остается около 675 тысяч документов. На сайте миграционной службы введена новая форма обращения, которой могут воспользоваться граждане.

В Украине с начала 2018 года оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины в пятницу, 30 марта.

“С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате Украина до сих пор остается около 675 тысяч документов“, – говорится в сообщении.

На сайте миграционной службы появилась новая форма обращения, которой могут воспользоваться граждане, которые не получили своевременно заграничный паспорт.

Смотри также: Чиновники ГМС торговали биометрическими паспортами

“Если срок выдачи документа истек, и паспорт не персонализирован на Полиграфкомбинате Украина, миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения“, – отметили в ГМС.

Фото: ГМС

Ранее сообщалось, что в 2017 году украинцы оформили более 4 млн загранпаспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1,5 млн.

Напомним, в Украине удвоили производство загранпаспортов. На полиграфическом комбинате Украина запустили новое оборудование для печати биометрических загранпаспортов.