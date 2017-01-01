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Под Тернополем поезд переехал мужчину

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Пенсионер по непонятным причинам сидел, свесив ноги на рельсы .
Ведется расследование обстоятельств происшествия
Ведется расследование обстоятельств происшествия
news.sputnik.ru

На железнодорожной станции в селе Млиновцы Тернопольской области на одном из путей грузовой поезд совершил наезд на 66-летнего жителя Зборовского района. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

“Машинист поезда, увидев на перроне мужчину, который сидел, свесив ноги на рельсы, применил экстренное торможение. Однако избежать трагедии не удалось“, — сказано в сообщении.

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Пострадавшего доставили в реанимационное отделение больницы с травматической ампутацией нижней левой конечности и открытой черепно-мозговой травмой головы. От полученных травм мужчина скончался.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Теги: поезд, Тернопольская область, мужчина, железная дорога, рельсы
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