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Погибшего террориста Гиви вызвали в суд через газету

Комментариев: 1
"Посмертная повестка" опубликована в правительственной газете.
Михаила Толстых вызвали в суд после смерти
Михаила Толстых вызвали в суд после смерти
informator.news

В Павлограде вызвали в суд через газету мертвого боевика. Об этом сообщает издание Украинские Новости.

Михаил Толстых по прозвищу Гиви, командир батальона сепаратистов Сомали, погиб 8 февраля 2018 года, в результате взрыва в его собственном кабинете.

 Однако в газете Урядовий кур'єр, вышедшей 30 марта,  опубликована повестка в суд на его имя.  

Газета датируется 30-м марта
Газета датируется 30-м марта
ukranews.com

“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области... вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00“, - сказано в повестке.

Повестка, на которую не откликнется ответчик
Повестка, на которую не откликнется ответчик
ukranews.com

 

Покойника в суд вызвала судья Наталья Самоткан.

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В повестке указан внушительный список обвинений против Гиви – в частности, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Эти статьи предусматривают достаточно суровые меры наказания, в том числе – пожизненное лишение свободы. Вот только судьи немного опоздали – Гиви уже наказан за все содеянное.

Напомним, 19 марта в Румынии суд признал живого человека мертвым и отказался аннулировать его свидетельство о смерти.

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Теги: Павлоград, Гиви, война, повестка, курьез
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Комментариев (1)
LifeStriker    30.03.2018, 14:06
Оценка:  0
LifeStriker
Вообщето этого колорада поджарили в 2017 году а не в 2018
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