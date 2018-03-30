Погибшего террориста Гиви вызвали в суд через газету
В Павлограде вызвали в суд через газету мертвого боевика. Об этом сообщает издание Украинские Новости.
Михаил Толстых по прозвищу Гиви, командир батальона сепаратистов Сомали, погиб 8 февраля 2018 года, в результате взрыва в его собственном кабинете.
Однако в газете Урядовий кур'єр, вышедшей 30 марта, опубликована повестка в суд на его имя.
“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области... вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00“, - сказано в повестке.
Покойника в суд вызвала судья Наталья Самоткан.
Читай также: В убийстве экс-главаря ЛНР Болотова подозревают Плотницкого
В повестке указан внушительный список обвинений против Гиви – в частности, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.
Эти статьи предусматривают достаточно суровые меры наказания, в том числе – пожизненное лишение свободы. Вот только судьи немного опоздали – Гиви уже наказан за все содеянное.
Напомним, 19 марта в Румынии суд признал живого человека мертвым и отказался аннулировать его свидетельство о смерти.