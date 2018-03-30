Погибшего террориста Гиви вызвали в суд через газету

"Посмертная повестка" опубликована в правительственной газете.

Михаила Толстых вызвали в суд после смерти informator.news

В Павлограде вызвали в суд через газету мертвого боевика. Об этом сообщает издание Украинские Новости.

Михаил Толстых по прозвищу Гиви, командир батальона сепаратистов Сомали, погиб 8 февраля 2018 года, в результате взрыва в его собственном кабинете.

Однако в газете Урядовий кур'єр, вышедшей 30 марта, опубликована повестка в суд на его имя.

Газета датируется 30-м марта ukranews.com

“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области... вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00“, - сказано в повестке.

Повестка, на которую не откликнется ответчик ukranews.com

Покойника в суд вызвала судья Наталья Самоткан.

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В повестке указан внушительный список обвинений против Гиви – в частности, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Эти статьи предусматривают достаточно суровые меры наказания, в том числе – пожизненное лишение свободы. Вот только судьи немного опоздали – Гиви уже наказан за все содеянное.

Напомним, 19 марта в Румынии суд признал живого человека мертвым и отказался аннулировать его свидетельство о смерти.