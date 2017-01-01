В Днепре СБУ задержала "менялу" ДНР и изъяла 5,5 млн гривен

Экс-банкир организовал конвертационный центр для боевиков ДНР и покупал им иностранную валюту.

В Днепре сотрудники СБУ задержали экс-банкира по подозрению в помощи боевикам ДНР и изъяли у него 5,5 миллионов гривен наличными.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Спецоперация была проведена в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 258-3 (помощь террористической организации) Уголовного кодекса.

Во время обыска в офисном помещении было обнаружено большое количество наличных средств, финансово-хозяйственная документация и компьютеры с доказательством незаконных финансовых операций.

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Бывший банкир, используя старые связи, организовал конвертационный центр и приобретал иностранную валюту для боевиков ДНР, спонсирую таким образом материальное обеспечение пророссийских сепаратистов.

По версии следствия, несколько раз в неделю в офис, который он арендовал вместе с пособниками, приезжали курьеры из ДНР с наличными гривнами, за которые покупалась евро и доллары по курсу ниже официального.

Напомним, 29 марта в Киеве сотрудники СБУ разоблачили и блокировали механизм оформления фальшивых паспортов для выезда в страны Европейского союза, которые заказывали боевики ЛНР и ДНР.

Ранее, 22 марта, сотрудники контрразведки СБУ пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в Харьковской области.