Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Попросил закурить: в Тернополе подростку прострелили руку

Комментариев: 0
Несовершеннолетний был госпитализирован с огнестрелом.
Врачи извлекли пулю из руки подростка
Врачи извлекли пулю из руки подростка
depositphotos.com

В центре города Тернополь произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина прострелил руку 17-летнему парню.

Об этом сообщила пресс-служба области.

Читай также: На Дарнице мужчина устроил стрельбу, один человек ранен

Сообщение от дежурного врача областной детской больницы поступило на линию 102 29 марта. Медик сообщил, что к ним с огнестрельным ранением пальца руки обратился семнадцатилетний житель Тернополя.

“Из его кисти хирург вытащил инородное тело, а именно - металлический шарик. Юношу после оказания медпомощи отпустили домой“, - уточнили в полиции.

С пострадавшим общались работники полиции. По словам несовершеннолетнего, к нему в одном из переулков центральной части города подошел неизвестный и попросил сигарету. После отказа прохожий выстрелил ему в руку из неизвестного предмета.

От прохождения судебно-медицинской экспертизы юноша отказался. Он описал дебошира и попросил, в случае установления лица, провести с ним профилактическую беседу.

Напомним, 29 марта в Харькове из автомата расстреляли кавказцев.

Поделись:
Теги: стрельба, подросток, пуля, ранение, Тернополь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь