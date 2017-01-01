Попросил закурить: в Тернополе подростку прострелили руку

Несовершеннолетний был госпитализирован с огнестрелом.

В центре города Тернополь произошел инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина прострелил руку 17-летнему парню.

Об этом сообщила пресс-служба области.

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Сообщение от дежурного врача областной детской больницы поступило на линию 102 29 марта. Медик сообщил, что к ним с огнестрельным ранением пальца руки обратился семнадцатилетний житель Тернополя.

“Из его кисти хирург вытащил инородное тело, а именно - металлический шарик. Юношу после оказания медпомощи отпустили домой“, - уточнили в полиции.

С пострадавшим общались работники полиции. По словам несовершеннолетнего, к нему в одном из переулков центральной части города подошел неизвестный и попросил сигарету. После отказа прохожий выстрелил ему в руку из неизвестного предмета.

От прохождения судебно-медицинской экспертизы юноша отказался. Он описал дебошира и попросил, в случае установления лица, провести с ним профилактическую беседу.

Напомним, 29 марта в Харькове из автомата расстреляли кавказцев.