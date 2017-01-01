Некому работать: Захарченко не хватает тысячи врачей

На территории так называемой ДНР не хватает тысяч медицинских работников, заявил Захарченко. А большинство тех, кто работает – предпенсионного возраста.

В ОРДО существует проблема нехватки медицинских работников. Об заявил глава террористической организации ДНР Александр Захарченко во время общения с жителями поселка Новый Свет, пишут Новости Донбасса.

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“Сейчас наши работники, чтобы сдать анализы, пройти флюорографию или обратиться к профильному специалисту должны ехать в районный центр в Старобешево. Также и наши пенсионеры, и жители поселка. Наша больница, которая здесь осталась, имеет статус семейной амбулатории – это два врача семейных и все. По детским врачам остался один педиатр, и то предпенсионного возраста“, – рассказывает работник Старобешевской ТЭС.

На это Захарченко ответил, что это общая проблема на всей подконтрольной ДНР территории.

“Не только вам не хватает 390 высококлассных специалистов. А спросите – сколько у нас не хватает высококлассных врачей на республику? Это тысячи. Некому работать. Вы сами сказали – предпенсионного возраста“, – отметил он.

После общения с работниками Старобешевской ТЭС в поселке Новый Свет на улице “главу“ ДНР обступили жители, которые также рассказали о проблемах с местной медициной.

Одна из женщин заявила, что ей отказали в скорой помощи сделать анализы для ребенка: “Старобешевская центральная районная больница. Нам сказали, что такого вообще в ДНР нет, они сказали – только в Российской Федерации“.

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Другой мужчина рассказал, как делал операцию на ногах ребенку с инвалидностью: “Обратились в Старобешево, в Старобешево направили в Донецк, в детскую областную клиническую. Нас там погоняли. Я, как отец дочери, возил ее – то с первого этажа, то на третий, то на четвертый бегали. Короче, нас оттуда пинками выгнали назад сюда и пришлось делать операцию в Старобешево. Этот хирург звонит в Донецк: “Что ж вы делаете?! Мы ж направили! – Нет, мы не имеем права, делайте сами“.

Напомним, 12 марта сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры в Харькове задержали крупного бизнесмена, прибывшего из оккупированных районов Донецкой области.