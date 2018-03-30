Самоубийство Волошина: Савченко готов отойти от дел на время расследования
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что готов отойти от дел на время расследования причин суицида летчика-героя Волошина.
Об он заявил возле здания Администрации президента, передает LB.ua.
Савченко объяснил, что написал заявление на имя президента Украины о временном отстранении с должности губернатора.
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По его словам, он сделал сознательное решение, чтобы “избежать каких-либо политических спекуляций“.
Напомним, 29 марта на сессии Николаевского областного совета обсуждалось резонансное самоубийство главы местного аэропорта и возможная причастность к этому губернатора Алексея Савченко.
Ранее, 26 марта, полиция допросила Алексея Савченко и одного из его заместителей в рамках расследования дела о смерти героя-летчика.
До этого, 22 марта, по факту гибели летчика АТО Владислава Волошина было открыто уголовное производство о доведении до самоубийства.