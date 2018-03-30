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Самоубийство Волошина: Савченко готов отойти от дел на время расследования

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Глава Николаевской ОГА попросил временно отстранить его от должности.
Савченко хочет избежать "политических спекуляций"
Савченко хочет избежать "политических спекуляций"
УНИАН

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что готов отойти от дел на время расследования причин суицида летчика-героя Волошина.

Об он заявил возле здания Администрации президента, передает LB.ua.

Савченко объяснил, что написал заявление на имя президента Украины о временном отстранении с должности губернатора. 

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По его словам, он сделал сознательное решение, чтобы “избежать каких-либо политических спекуляций“.

Напомним, 29 марта на сессии Николаевского областного совета обсуждалось резонансное самоубийство главы местного аэропорта и возможная причастность к этому губернатора Алексея Савченко.

Ранее, 26 марта, полиция допросила Алексея Савченко и одного из его заместителей в рамках расследования дела о смерти героя-летчика.

До этого, 22 марта, по факту гибели летчика АТО Владислава Волошина было открыто уголовное производство о доведении до самоубийства.

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Теги: Николаевская ОГА, Алексей Савченко, губернатор, Волошин, следствие
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