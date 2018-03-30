Луценко просит уволить главу САП Холодницкого

Он сообщил, что направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) уволить Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что вместе с директором НАБУ Артемом Сытником направил в КДКП жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

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“В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков“, - написал генпрокурор.

“В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП“, - добавил Луценко.

По данным источника LIGA.net, НАБУ в течение двух недель ожидало добровольной отставки Холодницкого после информации о наличии прослушки в его кабинете и открытом уголовном производстве, но он отказался. Поэтому вопрос главы САП будет рассматривать Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, НАБУ уже подготовило по этому поводу соответствующее письмо.

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Предварительно, уволить Холодницкого с должности могут во вторник, 3 апреля. При этом источники LIGA.net в окружении главы САП говорят, что он не намерен уходить в добровольную отставку: “Он ни под кого не ляжет и уйдет только тогда, когда сам захочет“.

Напомним, 27 марта Луценко заявил, что ГПУ совместно с НАБУ ведут следствие против Холодницкого. В тот же день, 27 марта, в НАБУ сообщили, что глава САП объединил в одно уголовные производства о возможном декларировании недостоверной информации и возможном незаконном обогащении Луценко.

Холодницкий заявлял о прослушке, но НАБУ это изначально отрицало, но потом признало, что главу САП действительно “слушали“.

Глава НАБУ Артем Сытник в интервью ZN.ua рассказал, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых “странных и необъяснимых действиях“ руководителя САП и отдельных прокуроров.

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“Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. […] Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало“, - утверждает глава антикоррупционного ведомства.

Против Холодницкого долгое время ничего не могли найти, однако по одному из дел удалось получить “конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения“ - а именно по делу о хищениях в одесской мэрии. “Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо“, - сообщил Сытник.

Ранее Луценко обнародовал оперативную видеосъемку с попыткой передачи 50 тысяч долларов Назару Холодницкому.

