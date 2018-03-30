Пасечник предложил провозгласить "новую независимую Украину"

Глава террористической организации ЛНР призывает Украину перенять опыт "республики", чтобы "провозгласить новую Украину".

Леонид Пасечник - главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, - заявил, что “опыт всенародного обсуждения“ пятилетней программы социально-экономического развития так называемой ЛНР поможет “вместе с Республиками Донбасса провозгласить обновленную Украину“.

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Об этом он сказал в ходе обсуждения с представителями профсоюзов Республики программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года, сообщает сепаратистское издание.

“Я надеюсь и уверен в том, что другого пути нет, и Украина, народ Украины нас услышит и возьмет в качестве образца и примера наш опыт, и это позволит стать народу Украины свободным, сделать свой выбор, а не слушать каких-то прозападных политиков“, - отметил он.

Таким образом, Пасечник предложил Украине вместе провозгласить “новую Украину“:

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“Наш опыт может помочь всем областям Украины со временем обрести свободу и независимость. И тогда мы сможем вместе провозгласить новую Украину, в которой будут свободно жить представители разных национальностей и культур. В дальнейшем, эта свободная, независимая Украина, я уверен, будет строить отношения на основах интеграции с Российской Федерацией, на основах восстановления и укрепления разрушенных дружеских и братских отношений с Республикой Беларусь, Казахстаном и так далее - заявил главарь боевиков.

Следует отметить, что представители ЛНР уже не первый раз размышляют о будущем “республики“ в составе Украины.

Как сообщалось ранее, 22 марта Александр Захарченко в ходе встречи со студентами заявил, что, по его мнению Украину ожидает дальнейшее раздробление, а так называемая ДНР якобы настроена только на “добрососедских отношения“.