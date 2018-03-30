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Пасечник предложил провозгласить "новую независимую Украину"

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Глава террористической организации ЛНР призывает Украину перенять опыт "республики", чтобы "провозгласить новую Украину".
Сепаратисты задумались о "добрососедских отношениях"
Сепаратисты задумались о "добрососедских отношениях"
EPA/UPG

Леонид Пасечник - главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, - заявил, что “опыт всенародного обсуждения“ пятилетней программы социально-экономического развития так называемой ЛНР поможет “вместе с Республиками Донбасса провозгласить обновленную Украину“. 

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Об этом он сказал в ходе обсуждения с представителями профсоюзов Республики программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года, сообщает сепаратистское издание.

“Я надеюсь и уверен в том, что другого пути нет, и Украина, народ Украины нас услышит и возьмет в качестве образца и примера наш опыт, и это позволит стать народу Украины свободным, сделать свой выбор, а не слушать каких-то прозападных политиков“, - отметил он.

Таким образом, Пасечник предложил Украине вместе провозгласить “новую Украину“:

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“Наш опыт может помочь всем областям Украины со временем обрести свободу и независимость. И тогда мы сможем вместе провозгласить новую Украину, в которой будут свободно жить представители разных национальностей и культур. В дальнейшем, эта свободная, независимая Украина, я уверен, будет строить отношения на основах интеграции с Российской Федерацией, на основах восстановления и укрепления разрушенных дружеских и братских отношений с Республикой Беларусь, Казахстаном и так далее - заявил главарь боевиков.

Следует отметить, что представители ЛНР уже не первый раз размышляют о будущем “республики“ в составе Украины.

Как сообщалось ранее, 22 марта Александр Захарченко в ходе встречи со студентами заявил, что, по его мнению Украину ожидает дальнейшее раздробление, а так называемая ДНР якобы настроена только на “добрососедских отношения“.

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Теги: Леонид Пасечник, ЛНР, ДНР, сепаратизм, Донбасс, война
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Комментариев (3)
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Операторська    30.03.2018, 15:24
Оценка:  +5
Операторська
Невже таку маячню може говорити не божевільний?
WTF2wtf    30.03.2018, 15:13
Оценка:  +6
WTF2wtf
В Россию не взяли, просто поимели регион, а эти уроды теперь боятся ответственности за содеянное, когда Луганск и Донецк вернутся в Украину. Вот и несут очередную чушь. Только они никто, просто временные шестерки российских оккупантов.
WTF2wtf    30.03.2018, 15:15
Оценка:  +6
WTF2wtf
Про "их успешный опыт" - для каких идиотов вообще?????
В такой жопе, как создала сейчас Россия на оккупированной части Донбасса, никто больше не хочет оказаться.
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