Пасечник предложил провозгласить "новую независимую Украину"
Леонид Пасечник - главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, - заявил, что “опыт всенародного обсуждения“ пятилетней программы социально-экономического развития так называемой ЛНР поможет “вместе с Республиками Донбасса провозгласить обновленную Украину“.
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Об этом он сказал в ходе обсуждения с представителями профсоюзов Республики программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года, сообщает сепаратистское издание.
“Я надеюсь и уверен в том, что другого пути нет, и Украина, народ Украины нас услышит и возьмет в качестве образца и примера наш опыт, и это позволит стать народу Украины свободным, сделать свой выбор, а не слушать каких-то прозападных политиков“, - отметил он.
Таким образом, Пасечник предложил Украине вместе провозгласить “новую Украину“:
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“Наш опыт может помочь всем областям Украины со временем обрести свободу и независимость. И тогда мы сможем вместе провозгласить новую Украину, в которой будут свободно жить представители разных национальностей и культур. В дальнейшем, эта свободная, независимая Украина, я уверен, будет строить отношения на основах интеграции с Российской Федерацией, на основах восстановления и укрепления разрушенных дружеских и братских отношений с Республикой Беларусь, Казахстаном и так далее - заявил главарь боевиков.
Следует отметить, что представители ЛНР уже не первый раз размышляют о будущем “республики“ в составе Украины.
Как сообщалось ранее, 22 марта Александр Захарченко в ходе встречи со студентами заявил, что, по его мнению Украину ожидает дальнейшее раздробление, а так называемая ДНР якобы настроена только на “добрососедских отношения“.
В такой жопе, как создала сейчас Россия на оккупированной части Донбасса, никто больше не хочет оказаться.