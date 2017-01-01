На Керченском мосту ставят 25 тыс. кв. метров акустического "щита"

Шумозащитные экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями.

Экраны ставят и вдоль автоподходов к мосту со стороны Тамани most.life

Вдоль трассы Керченского моста идет установка акустических экранов для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге. Строители монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 метров на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива. Комплексные меры по шумозащите позволят обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.

Об этом сообщил заместитель начальника ФКУ Упрдор Тамань Росавтодора Кайрат Турсунбеков, сообщается на сайте проекта.

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“Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией. Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 метров от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега“, - рассказал Турсунбеков.

Экраны представляют собой несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Каркас выполнен из нержавеющей стали. Шумопоглощающий элемент – из минераловатной плиты. Она устойчива к ветру и влаге, пожаробезопасна. Для предотвращения сильных деформаций от ударов камней панели имеют рёбра жесткости с частотой не реже чем один метр.

Аналогичные экраны впоследствии будут установлены и на определенных участках вдоль железнодорожной части Крымского моста. Еще одной мерой для снижения акустической нагрузки станет высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме.

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Шумозащитные экраны устанавливают и вдоль автомобильных подходов к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова (по правую сторону в направлении движения к мосту). Акустический “щит“ общей площадью более 25 тыс. кв. метров обеспечит благоприятную акустическую обстановку на окраинах станицы Тамань, расположенных у границ санитарно-защитной зоны трассы. Аналогичные работы пройдут и на керченском берегу.

Шумопоглощающий элемент – из минераловатной плиты most.life

Также ранее в домах Тамани и Керчи, находящихся у границ санитарно-защитной зоны, существующее остекление заменили на усиленное с повышенным уровнем звукоизоляции.

“Так, строители автоподходов на керченском берегу установили шумозащитные стеклопакеты в пяти 9-этажных и одном 5-этажном жилых домах, а также в школе и детском саду. Общая площадь остекления превысила 4 тысячи кв. м, для чего понадобилось более 2,2 тысячи окон“, - говорится в сообщени.

Экраны установят на участках сопряжения моста с береговой линией most.life

Как сообщалось, РФ обещает открыть Крымский мост в мае 2018 года.