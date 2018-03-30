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Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову

Комментариев: 1
Комиссия Минздрава провела публичное обсуждение основных показателей деятельности медуниверситета имени Богомольца.
Амосова уже второй раз не явилась на заседание комиссии
Амосова уже второй раз не явилась на заседание комиссии
facebook.com/pg/amosova.k.m

Комиссия Министерства здравоохранения признала работу ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала ее уволить.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Там отметили, что Амосова уже второй раз не явилась на заседание комиссии, где должна была представить отчет о своей работе в 2017 г.

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В министерстве считают, что Амосова “без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора“. Поэтому сегодня, отметили в министерстве, комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности медуниверситета.

Согласно сообщению пресс-службы, комиссия единогласно признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Минздраву “досрочно разорвать контракт с Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году“.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии Крок. Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

Позднее, 26 февраля, в вузе объявили забастовку из-за якобы “беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав “по директиве“ забастовку.

После этого, 2 марта, Окружной административный суд Киева отменил проведение проверки в медуниверситете, тем самым восстановив в должности Амосову.  

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Теги: Минздрав, МОЗ, НМУ, ректор, Амосова
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Комментариев (1)
Богдан    30.03.2018, 16:37
Оценка:  +1
Богдан
Столько лет управляла! и всё было хорошо!
а посорилась с кем то с правительства и понеслось.....
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