Комиссия Минздрава рекомендовала уволить Амосову

Комиссия Минздрава провела публичное обсуждение основных показателей деятельности медуниверситета имени Богомольца.

Амосова уже второй раз не явилась на заседание комиссии facebook.com/pg/amosova.k.m

Комиссия Министерства здравоохранения признала работу ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала ее уволить.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Там отметили, что Амосова уже второй раз не явилась на заседание комиссии, где должна была представить отчет о своей работе в 2017 г.

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В министерстве считают, что Амосова “без уважительных причин избежала личного представления общественности своей деятельности в должности ректора“. Поэтому сегодня, отметили в министерстве, комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности медуниверситета.

Согласно сообщению пресс-службы, комиссия единогласно признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Минздраву “досрочно разорвать контракт с Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году“.

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил ректора медуниверситета Екатерину Амосову и директора Центра тестирования при ведомстве Ирину Булах якобы за то, что студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии Крок. Амосова обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что некие чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

Позднее, 26 февраля, в вузе объявили забастовку из-за якобы “беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздрава в независимость и самоуправление НМУ. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что администрация НМУ сорвала учебный процесс, организовав “по директиве“ забастовку.

После этого, 2 марта, Окружной административный суд Киева отменил проведение проверки в медуниверситете, тем самым восстановив в должности Амосову.