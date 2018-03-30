Киевстар уточнил, когда запустит 4G
30 апреля в Украине в 20 городах уже запустили 4G-связь сразу два оператора.
Оператор мобильной связи Киевстар планирует запустить технологию 4G до 10 апреля.
Об этом сообщил президент компании Петр Чернышов на странице в Facebook.
“Мы планируем запустить 4G до 10 апреля“, - написал Чернышов.
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Он отметил, что компания Киевстар ждет получения всей необходимой разрешительной документации и проводит дополнительные настройки сети в связи новыми требованиями контролирующих госорганов.
Как сообщалось, 30 марта Порошенко уже поздравил украинцев с запуском 4G.
Ранее Vodafone Украина объявил о запуске 4G-интернета в диапазоне 2600 МГц в более чем 20 украинских городов “в ближайшие дни“.
Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell.