Киевстар уточнил, когда запустит 4G

30 апреля в Украине в 20 городах уже запустили 4G-связь сразу два оператора.

У компании Киевстар еще нет всех необходимых документов depositphotos.com

Оператор мобильной связи Киевстар планирует запустить технологию 4G до 10 апреля.

Об этом сообщил президент компании Петр Чернышов на странице в Facebook.

“Мы планируем запустить 4G до 10 апреля“, - написал Чернышов.

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Он отметил, что компания Киевстар ждет получения всей необходимой разрешительной документации и проводит дополнительные настройки сети в связи новыми требованиями контролирующих госорганов.

Как сообщалось, 30 марта Порошенко уже поздравил украинцев с запуском 4G.

Ранее Vodafone Украина объявил о запуске 4G-интернета в диапазоне 2600 МГц в более чем 20 украинских городов “в ближайшие дни“.

Также запуск 4G анонсировал оператор lifecell.