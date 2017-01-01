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Холодницкий считает, что Луценко и Сытник сговорились

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Глава САП заявил, что готов уйти в отставку.
Холодницкий считает, что Луценко и Сытник сговорились
Холодницкий считает, что Луценко и Сытник сговорились
УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что готов к своему увольнению “с первого дня работы“. Об этом он заявил в комментарии ТСН.

По словам главы САП, сейчас он ждет, когда жалоба с подписями генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника поступит от Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров ему на ознакомление.

“Я с ней ознакомлюсь и буду готов публично ответить на все вопросы, изложенные в ней. Я готов к своей отставке с первого дня моей работы. С первого дня в моем сейфе лежит заявление на увольнение. Я никоим образом не держусь за свою должность“, - сказал Холодницкий.

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Также глава САП считает, что руководство ГПУ и НАБУ своими действиями добиваются его увольнения, так как в таком случае Антикоррупционной прокуратурой будет руководить генпрокурор.

“Я не хочу давать оценок, но, очевидно, такой взгляд на мое увольнение - это совместное видение генпрокурора вместе с НАБУ. Возможно, кому-то не нравилось, что просили дорабатывать подозрения и не давали разрешения на все следственные действия“, - отметил Холодницкий.

Напомним, 30 марта, Луценко сообщил, что попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП.

 

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Теги: Холодницкий, САП, отставка, увольнение
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