Холодницкий "сливал" информацию Труханову - Сытник

Директор НАБУ объяснил, почему производство против главы САП зарегистрировала Генпрокуратура.

Сытник утверждает, что у НАБУ есть доказательства против Холодницкого politrada.com

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что остало снованием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Причина - передача Холодницким информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы. Об этом пишет издание Зеркало недели.

По словам Сытника, агентство получило информацию, которая подтвердила “худшие подозрения“. Он добавил, что приблизительно в то же время аналогичные сигналы относительно руководителя САП получили и в ГПУ.

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Директор НАБУ привел пример о ситуации, возникшей, когда детективы НАБУ приехали в Одессу провести обыски в мэрии. Тогда фигуранты быстро и организованно разъехались, а отдельные оставались за границей, дистанционно решая вопросы с судами.

Он заявил, что у НАБУ есть веские основания предполагать “слив“ информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, имел об их перемещениях информацию, которой не располагало следствие.

Однако для того, чтобы возбудить уголовное производство против Холодницкого, НАБУ потребовались конкретные доказательства, и теперь они у Сытника на руках. И теперь НАБУ делает то, что требует закон.

Сытник объяснил, почему производство против Холодницкого зарегистрировали работники Генпрокуратуры.

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“Мы не могли такое дело зарегистрировать, потому что у НАБУ надзорным прокурором является именно тот, кого это дело непосредственно касается. На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились…. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий“, - заявил он.

Обновление

Холодницкий прокомментировал обвинения Сытника в "сливе" информации Геннадию Труханову. Он напомнил, что он не только глава САП, но и, "в отличие от руководства НАБУ", еще и прокурор, а потому несет процессуальную ответственность.

"Сливал информацию Труханову? Знаете, я трижды подписывал подозрения из-за недостатков в них… Напомню, под подозрением Труханову стоит моя личная подпись", - сказал он.

Напомним, в пятницу, 30 марта, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.