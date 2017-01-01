Под Киевом сын зарубил топором собственную мать

Даже бывалые правоохранители поражены степенью циничности этого убийства.

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В селе Запрудье Рокитнянскоо района Киевской области полиция задержала 30-летнего мужчину, зарубившего собственную мать, из-за того, что она не дала денег на спиртное.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

К местной полиции обратился старший сын 59-летней погибшей. Мужчина понял, что случилась беда, когда мать в течение дня не выходила на связь. На следующее утро он приехал из столицы в село и застал ужасную картину.

Женщина скончалась в результате полученных ударов топором по голове. Виновника трагедии полиция задержала в течении нескольких часов.

“Выяснилось, что в тот день младший сын в очередной раз просил у матери деньги на водку. Уставшая от алкогольной зависимости сына, женщина отказала, сгоряча взяла в руки топор и начала прогонять из дома. Он выхватил опасное орудие и совершил непоправимое“, - сообщили в полиции.

После совершенного он забрал зерно, которое было во дворе, продал его и пошел пить.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленник, в содеянном сознался, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Убийце грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, 28 марта на Прикарпатье мать молотком убила 6-летнюю дочь.