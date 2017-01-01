Холодницкий о прослушке: Может быть нецензурная лексика
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что на записях, сделанных в его кабинете прослушивающими устройствами, не зафиксировано “ни одного факта“ коррупции. Об этом руководитель САП заявил сегодня журналистам на брифинге.
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“На этих записях вы не услышите ни одного факта о вымогательстве взяток, занесении мне чемоданов с деньгами и прочего. Да, может быть нецензурная лексика по отношению к подчиненным. Но такая у нас работа… Но подчеркиваю, никаких коррупционных преступлений вы там не услышите“, - сказал Холодницкий.
Он также назвал записи с прослушки “вырванными из контекста“, а свое увольнение, о котором заявил генпрокурор Юрий Луценко - “мечтой всех“.
Глава САП сообщил, что во вторник, 3 апреля, его ждут на допросе и он планирует на него явиться.
“Я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать“, - отметил Холодницкий.
Допрос состоится в департаменте Генпрокуратуры, который занимается делом главы САП. По данным LIGA.net, это департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.
Холодницкий напомнил, что против Гуцуляка в Антикоррупционной прокуратуре открыто уголовное производство. Однако, по словам главы САП, это дело последние четыре месяца “абсолютно не расследовалось“ НАБУ.
Также Холодницкий сообщил, что с текстами дисциплинарных жалоб, поданных на него главами ГПУ и НАБУ, он еще не ознакомился, а когда увидит - тогда и прокомментирует.
Ранее 30 марта, Луценко сообщил, что попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП.
Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что в кабинете руководителя САП были установлены прослушивающие устройства. По его словам, против Холодницкого открыто уголовное дело, основанием для которого стала якобы передача информации фигурантам дела о хищениях в Одессе.