Холодницкий о прослушке: Может быть нецензурная лексика

Руководитель Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал записи с прослушки “вырванными из контекста“.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что на записях, сделанных в его кабинете прослушивающими устройствами, не зафиксировано “ни одного факта“ коррупции. Об этом руководитель САП заявил сегодня журналистам на брифинге.

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“На этих записях вы не услышите ни одного факта о вымогательстве взяток, занесении мне чемоданов с деньгами и прочего. Да, может быть нецензурная лексика по отношению к подчиненным. Но такая у нас работа… Но подчеркиваю, никаких коррупционных преступлений вы там не услышите“, - сказал Холодницкий.

Он также назвал записи с прослушки “вырванными из контекста“, а свое увольнение, о котором заявил генпрокурор Юрий Луценко - “мечтой всех“.

Глава САП сообщил, что во вторник, 3 апреля, его ждут на допросе и он планирует на него явиться.

“Я ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать“, - отметил Холодницкий.

Допрос состоится в департаменте Генпрокуратуры, который занимается делом главы САП. По данным LIGA.net, это департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который возглавляет Владимир Гуцуляк.

Холодницкий напомнил, что против Гуцуляка в Антикоррупционной прокуратуре открыто уголовное производство. Однако, по словам главы САП, это дело последние четыре месяца “абсолютно не расследовалось“ НАБУ.

Также Холодницкий сообщил, что с текстами дисциплинарных жалоб, поданных на него главами ГПУ и НАБУ, он еще не ознакомился, а когда увидит - тогда и прокомментирует.

Ранее 30 марта, Луценко сообщил, что попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить Холодницкого с должности главы САП.

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что в кабинете руководителя САП были установлены прослушивающие устройства. По его словам, против Холодницкого открыто уголовное дело, основанием для которого стала якобы передача информации фигурантам дела о хищениях в Одессе.