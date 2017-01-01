На Запорожье в ходе спецоперации задержана группа вымогателей

Преступная группа в составе четырех человек угрожала жителю Энергодара и требовала у него деньги. Они также подозреваются в совершении ряда других преступлений на территории области, заявили в полиции.

В Запорожской области правоохранители задержали преступную группу в составе четырех человек, которые угрожали жителю Энергодара и вымогали у него деньги. Они также подозреваются в совершении ряда других преступлений на территории области, сообщает в пятницу, 30 марта, пресс-служба областной полиции.

"В ходе проведения масштабной спецоперации правоохранители задержали лидера преступной группы - ранее судимого жителя Запорожья 1985 года рождения и ее членов. В состав группы входили жители Энергодара - 1983, 1993 и 1990 годов рождения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе задержания фигурантов был изъят автомобиль Kia Cerato, документы на указанный автомобиль и другие вещественные доказательства.

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Отмечено, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проверяется их причастность к совершению других уголовных преступлений на территории области.

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