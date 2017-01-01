Порошенко обнародовал декларацию за 2017 год

Доходы президента в 2017 году составили 16,3 млн гривен. Его зарплата составила 336 000 гривен. При этом Порошенко израсходовал на благотворительность 200 млн гривен.

Президент Петр Порошенко задекларировал за 2017 год 16,3 млн гривен доходов. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017, равна 16 303 874 гривнам", - сказано в сообщении.

В частности, 336 тыс. гривен составила его заработная плата, которую он перечислил на благотворительные цели, а 15,8 млн гривен - проценты по депозитам.

Также отмечается, что сумма средств на банковских счетах Порошенко уменьшилась за год на 430 тыс. долларов.

При этом, президент израсходовал 200 млн гривен на благотворительность в 2017 году.

"Около двухсот миллионов гривен в 2017 году составили расходы на благотворительную деятельность: социальные, культурные, медицинские программы, поддержка армии", - сказано в нем.

Сообщение посвящено электронной декларации Порошенко за 2017 год, которая пока не обнародована в реестре деклараций, но должна быть подана до 1 апреля.

При этом в сообщении отмечается, что эти расходы не задекларированы, поскольку подобная деятельность осуществлялась не физическим лицом, а всеукраинской организацией "Благотворительный фонд Порошенко" и юридическими лицами, бенефициарным владельцем которых является Порошенко.

Также в сообщении говорится, что Президент задекларировал расходы на отдых на Мальдивах в январе.

"Те деньги были официально перечислены в безналичной форме с ранее задекларированных собственных счетов с соблюдением банковского и налогового законодательства Украины. Сумма - в два раза меньше цифры, которые фигурировали в СМИ. Ни копейки не потрачено из государственного бюджета", - сказано в нем.

Однако конкретная сумма расходов не указана.

Напомним, президент Петр Порошенко подал е-декларацию за 2016 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet