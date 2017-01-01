Большое количество техники обнаружили на паркинге выставочного центра Эксподонбасс, что за стадионом Донбасс Арена. Также в Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из РФ, сообщили в фонде Вернись живым.

Волонтеры в пятницу, 30 марта, опубликовали фото, на котором видно скопление военной техники сепаратистов в Донецке. Об этом сообщается на странице фонда Вернись живым в соцсети Facebook.



Так, большое количество техники обнаружили на паркинге выставочного центра Эксподонбасс.

"Еще несколько дней назад паркинг выставочного центра Эксподонбасс, что за стадионом Донбасс Арена, был пустым. Присмотритесь к фото и количеству военной техники. А сколько еще мы не видим?" - спросили волонтеры.

Они добавили, что в Донецк и Луганск продолжают прибывать курсанты-артиллеристы из РФ.

"Какое количество курсантов-артиллеристов приедет из России на Донбасс сдавать экзамены во время "весеннего перемирия"? Они уже прибывают в оккупированные Донецк и Луганск. И, будьте уверены, воспользуются 13 режимом "тишины", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Волонтеры показали скопление техники сепаратистов

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в промышленной зоне Донецка 28 танков и свыше 30 единиц бронированной техники.

Напомним, на Донбассе с 00:01 30 марта начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.

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