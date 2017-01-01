"Перемирие" на Донбассе: 16 обстрелов, один погибший

В первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленный с полуночи 30 марта, сепаратистами не придерживался. Позиции украинских военных обстреляли 16 раз.

Перемирие на Донбассе не соблюдается, заверяют в штабе Getty Images

На Донбассе по состоянию на 18.00 пятницы, 30 марта, зафиксировано 16 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

"К сожалению, во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного.

Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, позиции "шахта Бутовка" и Павлополя.

На луганском направлении с начала суток условия перемирия со стороны сепаратистов соблюдалось в полной мере, добавили в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ЛНР украинских военных обвинили в нарушении "пасхального" перемирия.

Ранее стало известно, что 29 марта на Донбассе зафиксировали 57 обстрелов со стороны сепаратистов. Ранены три бойца ВСУ.

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