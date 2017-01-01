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В Харьковской области отравились 44 школьника

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Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.
В школе Харьковской области отравились 44 ученика
В школе Харьковской области отравились 44 ученика
Корреспондент.net

В школе Харьковской области отравились 44 ученика. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, Боровский отдел Изюмской местной прокуратуры начал уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

По словам начальника отдела прокуратуры области Валерия Лялюка, в одной из общеобразовательных школ Боровского района области произошло инфекционное заражение учеников.

"29 марта текущего года в сельскую амбулаторию обратились 16 учеников с жалобами на плохое самочувствие. Детям был поставлен предварительный диагноз "ротавирусная инфекция" и назначено амбулаторное лечение. На следующий день, 30 марта, в школу не явились 44 ученика. После обследования врачами районной центральной больницы совместно со специалистами областной инфекционной больницы 40 детям был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция", четырем - "кишечная инфекция", - отметил Лялюк.

С аналогичными жалобами на плохое самочувствие в больницу обратилась и сотрудница учебного заведения.

Сейчас дети проходят амбулаторное лечение и находятся в удовлетворительном состоянии. Женщина госпитализирована.

Начато досудебное расследование.

Ранее в российском городе Улан-Удэ не менее 85 человек отравились в кафе.

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Теги: дети, Харьковская область, школа, школьники, отравление
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Источник: korrespondent.net

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