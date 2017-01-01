Первым к причалу морского вокзала пришвартовался фрегат TCG Salihreis F-246. Следом за ним прибыл самый современный корабль Турецкой Республики - корвет TCG Buyukada F512.

Корабли турецких Военно-морских сил в пятницу, 30 марта, зашли в Одесский порт. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что первым к причалу морвокзала пришвартовался фрегат TCG Salihreis F-246, следом за ним прибыл самый современный корабль Турецкой Республики - корвет TCG Buyukada F512.

Корабли пробудут в Одессе до 2 апреля, после чего выйдут в море на совместные учения с украинским флотом. Вскоре на борт пустят одесситов.

Cмотрите фотогалерею: Корабли турецких ВМС зашли в Одессу

Ранее сообщалось, что в Одесской области в связи с погодными условиями закрыли два морских порта.

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