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Корабли турецких ВМС зашли в Одессу

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Первым к причалу морского вокзала пришвартовался фрегат TCG Salihreis F-246. Следом за ним прибыл самый современный корабль Турецкой Республики - корвет TCG Buyukada F512.
Турецкие военные корабли зашли в Одессу
Турецкие военные корабли зашли в Одессу
Думская

Корабли турецких Военно-морских сил в пятницу, 30 марта, зашли в Одесский порт. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что первым к причалу морвокзала пришвартовался фрегат TCG Salihreis F-246, следом за ним прибыл самый современный корабль Турецкой Республики - корвет TCG Buyukada F512.

Корабли пробудут в Одессе до 2 апреля, после чего выйдут в море на совместные учения с украинским флотом. Вскоре на борт пустят одесситов.

 

 

Ранее сообщалось, что в Одесской области в связи с погодными условиями закрыли два морских порта.

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Теги: Турция, Одесса, фото, корабли, ВМС, порт
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Источник: korrespondent.net

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