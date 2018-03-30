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В РФ еще десятки дипломатов Украины - Геращенко

Комментариев: 1
ВРУ должна поддержать дипломатов, которые остаются в РФ, приняв закон о дипломатической службе, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе.
Геращенко сообщила, что в РФ остаются десятки дипломатов Украины
Геращенко сообщила, что в РФ остаются десятки дипломатов Украины
Страница Facebook Ирины Геращенко

После высылки Министерством иностранных дел России группы украинских дипломатов на территории РФ остаются несколько десятков сотрудников украинских дипмиссий. Об этом в пятницу, 30 марта, на своей странице в соцсети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Ирина Геращенко.

"В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет труднее, возрастет нагрузка и давление", - сообщила она.

По словам Геращенко, оставшиеся дипломаты в РФ помогают политзаключенным украинцам, удерживаемым в тюрьмах и СИЗО страны-агрессора.

Также она добавила, что украинскому правительству необходимо "закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридической помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар".

Напомним, Российская Федерация объявила о высылке 13 украинских дипломатов.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Дипломатия, дипломатические отношения, Геращенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    30.03.2018, 21:19
Оценка:  -3
Ruspidor
Именно так - поддержать и разорвать дипломатические отношения!
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