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В Харькове из СИЗО сбежал арестант

Комментариев: 2
Арестант 1995 года рождения сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 вечером 29 марта. Продолжаются розыскные мероприятия.
В Харькове из тюрьмы сбежал арестант-рецидивист
В Харькове из тюрьмы сбежал арестант-рецидивист
kh.depo.ua

В Харькове из учреждения исполнения наказаний сбежал арестованный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Отмечается, что арестант сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 вечером 29 марта. Беглец - Александр Яровой, 1995 года рождения. Он уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области.

Сотрудники СИЗО уведомили правоохранительные органы и Министерство юстиции. Продолжаются розыскные мероприятия.

 

Cмотрите фотогалерею: В Харькове из СИЗО сбежал арестант

 

Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских за взятки вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге.

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Теги: Харьков, фото, арест, СИЗО, побег
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    30.03.2018, 22:38
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Красавец
ШКИПЕР*    30.03.2018, 22:35
Оценка:  0
ШКИПЕР*
ну и рожа...
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