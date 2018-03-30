В Харькове из СИЗО сбежал арестант
В Харькове из учреждения исполнения наказаний сбежал арестованный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
Отмечается, что арестант сбежал из Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 вечером 29 марта. Беглец - Александр Яровой, 1995 года рождения. Он уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области.
Сотрудники СИЗО уведомили правоохранительные органы и Министерство юстиции. Продолжаются розыскные мероприятия.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове из СИЗО сбежал арестант
Ранее сообщалось, что в Одессе двое полицейских за взятки вывозили из СИЗО подследственного домой к супруге.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet