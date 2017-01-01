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Убийство иностранца в Харькове: опубликован фоторобот подозреваемого

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Приметы подозреваемого: рост около 170 см, на вид 30-35 лет, худощавое телосложение, большие глаза, темные густые брови, с бородой.
Появился фоторобот подозреваемого в стрельбе в Харькове
Появился фоторобот подозреваемого в стрельбе в Харькове

Полиция по оперативным данным установила, как выглядел причастный к ночной стрельбе в Харькове. Фоторобот в пятницу, 30 марта, публикует отдел коммуникации областной полиции.

Приметы подозреваемого: рост около 170 см, на вид 30-35 лет, худощавое телосложение, большие глаза, темные густые брови, с бородой. Был одет в темную одежду.

"Если вы владеете информацией о местонахождении преступника, просим предоставить ее по телефонам: +380 (67) 574 3553, +380 (67) 919 11 02, 102 или (057) 737-23-46 в дежурную часть Слободского отдела полиции или другим удобным для вас способом", - сказано в сообщении.

 

 

Напомним, в ночь на 30 марта в Харькове из автомата расстреляли двух мужчин. Один из них скончался, второй госпитализирован.

Позже появилось видео с места преступления.

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Теги: Харьков, фото, иностранцы, стрельба, полиция, убийство, обстрел, фоторобот, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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