Москва действует подло, высылая украинских дипломатов - Геращенко

Россия выдворяет дипломатов Украины из городов, где удерживает заложников и происходит большинство судов над украинскими политзаключенными.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в Facebook, что РФ высылает 13 действующих дипломатов Украины в основном из городов, где происходит большинство судов над украинскими политзаключенными.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - указала Геращенко.

По ее словам родственники политзаключенных волнуются, сможет ли теперь украинское консульство полноценно работать, выполнять работу по защите украинцев. Геращенко считает, что для помощи консулам в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий немедленно должен заработать департамент по поддержке семей заложников и политзаключенных.

"Также я, как уполномоченный Президента, планирую обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7, с просьбой, чтобы их представители в РФ посещали все суды над украинцами и крымскими татарами - в Москве, Ростове, везде, где проходит этот фарс", - отметила первый заместитель председателя Рады.

Напомним, РФ объявила о высылке 13 украинских дипломатов в ответ на аналогичные действия Украины из-за инцидента в Солсбери.

Украина вышлет 13 российских дипломатов

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