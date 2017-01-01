Сутки в АТО: 32 обстрела, у ВСУ потери

Противник активно применял против ВСУ минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и запустил противотанковую управляемую ракету – в районе Талаковки.

За первые сутки "пасхального2 перемирия подразделения сепаратистов произвели 32 обстрела по позициям ВСУ. Один боец погиб, еще три ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в субботу, 31 марта.

Так, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой ракетной установки противник обстрелял укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкиного.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки сепаратисты обстреляли укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по опорным пунктам в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Напомним, за сутки 29 марта на Донбассе зафиксировали 57 вражеских обстрелов. Тогда пострадали три бойца ВСУ.

Кроме того, с 00:01 30 марта на Донбассе начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.

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