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Сутки в АТО: 32 обстрела, у ВСУ потери

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Противник активно применял против ВСУ минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и запустил противотанковую управляемую ракету – в районе Талаковки.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

За первые сутки "пасхального2 перемирия подразделения сепаратистов произвели 32 обстрела по позициям ВСУ. Один боец погиб, еще три ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО утром в субботу, 31 марта.

Так, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой ракетной установки противник обстрелял укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкиного.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки сепаратисты обстреляли укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по опорным пунктам в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Напомним, за сутки 29 марта на Донбассе зафиксировали 57 вражеских обстрелов. Тогда пострадали три бойца ВСУ.

Кроме того, с 00:01 30 марта на Донбассе начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам.

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Теги: видео, донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО, АТО новости
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Источник: korrespondent.net

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