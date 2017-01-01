Порошенко рассказал, кто за Северный поток-2
Сторонники строительства трубопровода Северный поток-2 являются "сообщниками России в ее гибридной войне". Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта.
Строительство Северного потока-2 представляет собой "серьезную опасность" для Украины, уверен украинский президент.
С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский Газпром, вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" ее.
Для России Северный поток-2 – это "инструмент политического давления", подчеркнул президент.
Также Порошенко считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании повлечет за собой последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию.
Ранее сообщалось, что Германия выдала все разрешения на строительство Северного потока-2 по дну Балтийского моря.
Компания Nord Stream 2 намерена начать строительство Северного потока-2 в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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