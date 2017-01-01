Парубий заработал меньше 300 тысяч гривен за год

В прошлом году спикер Верховной Рады и члены его семьи получили три подарка в неденежной форме стоимостью почти по 148 тысяч гривен каждый.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий задекларировал 288,7 тысяч гривен зарплаты за 2017 год. Соответствующие данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций.

Так, спикер указал 288 721 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы, а также подарок в неденежной форме стоимостью по 147 917 гривен. Интересно, что члены его семьи получили еще два таких подарка. Кроме того, зарплата супруги спикера составили 47,6 тысяч гривен.

Также Парубий указал в декларации 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов наличных.

Спикер Рады указал в декларации проживание в гостиничном номере в Киеве, три квартиры во Львове, жилой дом и земельный участок во Львовской области, а также два автомобиля – Suzuki SX4 и Peugeot 508.

Напомним, в прошлом году Парубий задекларировал 537 тысяч гривен общего дохода за 2016 год, а также наличные – 280 тысяч гривен и 28,5 тысяч долларов. Вкладов в банках, ценных бумаг и других активов ни у него, ни у его семьи нет.

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