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Парубий заработал меньше 300 тысяч гривен за год

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В прошлом году спикер Верховной Рады и члены его семьи получили три подарка в неденежной форме стоимостью почти по 148 тысяч гривен каждый.
Андрей Парубий
Андрей Парубий
rada.gov.ua

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий задекларировал 288,7 тысяч гривен зарплаты за 2017 год. Соответствующие данные опубликованы в Едином государственном реестре деклараций.

Так, спикер указал 288 721 гривен зарплаты, полученной по основному месту работы, а также подарок в неденежной форме стоимостью по 147 917 гривен. Интересно, что члены его семьи получили еще два таких подарка. Кроме того, зарплата супруги спикера составили 47,6 тысяч гривен.

Также Парубий указал в декларации 340 тысяч гривен и 30,6 тысяч долларов наличных.

Спикер Рады указал в декларации проживание в гостиничном номере в Киеве, три квартиры во Львове, жилой дом и земельный участок во Львовской области, а также два автомобиля – Suzuki SX4 и Peugeot 508.

Напомним, в прошлом году Парубий задекларировал 537 тысяч гривен общего дохода за 2016 год, а также наличные – 280 тысяч гривен и 28,5 тысяч долларов. Вкладов в банках, ценных бумаг и других активов ни у него, ни у его семьи нет.

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Теги: доходы, декларация, декларация о доходах, Андрей Парубий, электронная декларация, е-декларации госслужащих
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Источник: korrespondent.net

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