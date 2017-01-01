Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России

Комментариев: 0
В Луганске наблюдателям отказали в доступе к хранилищу, куда вошел конвой, обозначенный как гуманитарная помощь из РФ. Разгрузку производили 10 человек в форме МЧС России.
Грузовик из российского гумконвоя
Грузовик из российского гумконвоя
АР

Сепаратисты ЛНР отказали представителям специальной мониторинговой миссии (ССМ) ОБСЕ на Донбассе в доступе к так называемому гуманитарному конвою, прибывшему из России. Об этом говорится в отчете мисии за 30 марта.

"В городе Луганск вооруженный человек в военной одежде отказал СММ в доступе к хранилищу, куда вошел конвой, обозначенный как гуманитарная помощь из Российской Федерации. Наблюдатели покинули этот район", – говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ отметили, что видели этот конвой в разных районах Луганска. На одном из предприятий они заметили, как из грузовиков выгружаются некие пластиковые коробки. Разгрузку производили 10 человек в форме МЧС России.

Накануне сообщалось, что Россия незаконно отправила на неподконтрольную Украине часть Донбасса 75-й так называемый гуманитарный конвой.

Утверждалось, что колонна везет в ЛДНР более 400 тонн гуманитарной помощи, в которую входят детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Луганск, ОБСЕ, Гуманитарная помощь, ЛНР, гуманитарный конвой путина, ЛНР новости, Миссия ОБСЕ на Донбассе, гумконвой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь