Сепаратисты не пустили ОБСЕ к гумконвою из России

В Луганске наблюдателям отказали в доступе к хранилищу, куда вошел конвой, обозначенный как гуманитарная помощь из РФ. Разгрузку производили 10 человек в форме МЧС России.

Сепаратисты ЛНР отказали представителям специальной мониторинговой миссии (ССМ) ОБСЕ на Донбассе в доступе к так называемому гуманитарному конвою, прибывшему из России. Об этом говорится в отчете мисии за 30 марта.

"В городе Луганск вооруженный человек в военной одежде отказал СММ в доступе к хранилищу, куда вошел конвой, обозначенный как гуманитарная помощь из Российской Федерации. Наблюдатели покинули этот район", – говорится в сообщении.

При этом в ОБСЕ отметили, что видели этот конвой в разных районах Луганска. На одном из предприятий они заметили, как из грузовиков выгружаются некие пластиковые коробки. Разгрузку производили 10 человек в форме МЧС России.

Накануне сообщалось, что Россия незаконно отправила на неподконтрольную Украине часть Донбасса 75-й так называемый гуманитарный конвой.

Утверждалось, что колонна везет в ЛДНР более 400 тонн гуманитарной помощи, в которую входят детские продуктовые наборы, учебная литература и предметы первой необходимости.

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