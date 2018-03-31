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Порошенко потратил на отдых почти три миллиона

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В декларацию президента Петра Порошенко внесены как представительские расходы делегации почти 100 тысяч гривен, потраченные в Бельгии.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
depositphotos.com

Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации за 2017 год указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн гривен.

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Согласно данным электронной декларации главы государства, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 гривен и 1414919 гривен.

Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1179270 гривен. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

В декларацию Петра Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 грн, потраченные в Бельгии.

Ранее стало известно, что в начале января Петр Порошенко с семьей посетил Мальдивы. В Администрации президента заявили, что эту поездку глава государства оплатил из собственных средств. Позже в СМИ появилась информация о том, что за недельный отдых на Мальдивах Порошенко заплатил 500 тысяч долларов. При этом президент и члены его семьи якобы пользовались документами на чужое имя. СБУ выдало им так называемые ДОПы – документы оперативного прикрытия.

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Теги: отдых, Порошенко, Мальдивы, декларация, Петр Порошенко, декларация о доходах, электронная декларация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
M_а_р_k    31.03.2018, 12:19
Оценка:  0
M_а_р_k
Три миллиона гривен потратил на весь отдых за год для всей своей большой семьи (а не 500 000 долларов, как врали журнашлюхи). И почти миллиард на благотворительность, в том числе помощь армии. Ну, что сказать? Однозначно - барыга!
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