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Нет горным тропам: Саакашвили о планах вернуться

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Экс-президент Грузии надеется на массовую поддержку украинцев.
Политик уточнил, чем занимается в Европе
Политик уточнил, чем занимается в Европе
depositphotos.com

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, при каких обстоятельствах он планирует свое возвращение в Украину.

Об этом сообщает телеканал NEWSONE.

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“Как только в центре Киеве соберется много людей - я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить - просто сяду на самолет“, - отметил политик.

Также Саакашвили надеется, что ему и его команде удастся сменить украинскую власть.

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“Я встречаюсь с огромным количеством украинцев - в Голландии, Польше, Англии. Все они очень успешные. Почему им не дают быть успешными в Украине? Чтобы этого не было, я думаю, мы должны быстро поменять реальность. Да, в руках олгархата основные средства массмедиа, но есть много других вещей. Мы делаем платформу сейчас, “Украина без коррупции“, у нас будет черный список коррупционеров, мы будем использовать новые технологии (4G, 5G), сателитные технологии, у нас есть огромное количество айтишников, мы будем сипользовать YouTube-каналы. И мы добьемся того, что власть в Украине сменится“, - поделился Саакашвили.

Ранее сообщалось о том, что Саакашвили призвал грузинских однопартийцев объединиться и вернуть власть в Грузии.

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Теги: Саакашвили, возвращение, украина
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Комментариев (1)
Ипатий    31.03.2018, 11:54
Оценка:  0
Ипатий
Агрессивный балабол !!!
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