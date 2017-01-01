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Пограничники задержали немца-нелегала на велосипеде

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Гражданин Германии на велосипеде планировал доехать до Одессы. Пограничники задержали нарушителя для выяснения всех обстоятельств.
Задержанный гражданин Германии
Задержанный гражданин Германии
Держприкордонслужба України

Украинские пограничники задержали на границе с Польшей гражданина Германии, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба в убботу, 31 марта.

"Представители Пограничной стражи Польши проинформировали пограничников отдела Смильниця Мостиского отряда о не пропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что, несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска Смильница", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 30-летнего мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе он имел внутренний паспорт гражданина Германии.

Иностранец на велосипеде планировал доехать до Одессы. Нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что суд арестовал российское судно Норд, задержанное пограничниками в Азовском море. На его борту находился экипаж из аннексированного Крыма.

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Теги: Украина, Польша, Германия, нелегалы, Одесса, граница, немцы, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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