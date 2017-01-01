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Гройсман задекларировал больше денег, чем Порошенко

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Премьер-министр Украины получил в 2017 году более 17 миллионов гривен доходов.
Гройсман получил на миллион больше, чем Порошенко
Гройсман получил на миллион больше, чем Порошенко
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год, в соответствии с которой политик заработал более 17 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

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“Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17 млн 102 тыс 320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15 млн 801 тыс 536 грн). Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы в должности премьер-министра – более 435 тыс 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду – 5 млн 150 тыс грн, отчуждения недвижимого имущества (земельного участка) –  8 млн 797 тыс 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах – 2 млн 719 тыс 44 грн“, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году Порошенко получил доход более 16 миллионов гривен

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Теги: гройсман, декларация
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