На границе с Польшей образовались большие очереди

Многие граждане Украины, работающие за границей, возвращаются на пасхальные праздники домой. С украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

Накануне пасхальных праздников в пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 31 марта.

"Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой", – заявили в ведомстве.

В частности, по состоянию на 11.00 перед пунктом пропуска Ягодин скопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска Шегини и Краковец в очередях стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

"С украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска", – отметили пограничники.

Они советуют украинцам для избрания оптимального маршрута движения пользоваться онлайн сервисом на официальном сайте Госпогранслужбы.

Напомним, в феврале на границе Украины с Польшей образовались большие очереди из-за сбоя базы данных на пункте пропуска Краковец.

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