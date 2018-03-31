Две гражданки Сирии попросили статус беженца в Украине

Женщины прибыли на территорию Украины из России и теперь в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии хотят получить статус беженцев.

Гражданки Сирии прибыли в Украину из России Держприкордонслужба України

Две гражданки Сирии во время прохождения пограничного контроля поезда сообщением Москва – Харьков обратились к украинским пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы в субботу, 31 марта.

"Женщины, 1981 и 1996 года рождения, во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине", – говорится в сообщении.

После оформления соответствующих документов гражданок Сирии направили в управление Государственной миграционной службы в Харьковской области.

Сирийские паспорта. Фото: Госпогранслужба Украины

Ранее на этой неделе военнослужащий ФСБ России попросил признать его политическим беженцем и предоставить убежище. Мужчина является этническим украинцем, хорошо владеет украинским языком и не согласен с российской политикой.

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