Украина открыла новое консульство в Бельгии

Интересы украинского государства на территории провинции Лимбург будет представлять почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс.

Открытие почетного консульства Украины в городе Борглун Посольство України в Бельгії

Украинские дипломаты открыли новое консульство в бельгийском городе Борглун в провинции Лимбург. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии на своей странице в Facebook.

Официальная церемония открытия почетного консульства Украины состоялась 29 марта при участии украинских дипломатов, представителей посольств иностранных государств в Бельгии, депутатов Европарламента, бизнесменов, общественных и культурных деятелей.

Отмечается, что интересы Украины в провинции Лимбург будет предеставлять почетный консул в Бельгии Крис Бекерс.

"Это будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местной власти, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов физических и юридических лиц Украины на территории Бельгии", – отметили в посольстве Украины.

Напомним, в январе нынешнего года Украина открыла три визовых центра в Китае. Они расположены в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

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