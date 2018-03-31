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Сын экс-президента Ющенко женился во второй раз

Комментариев: 1
Виктор Ющенко признался, что теперь спокоен за своего сына.
Стоимость торжества не уточняется
Стоимость торжества не уточняется
Скриншот из видео

Старший сын экс-президента Украины Андрей Ющенко женился во второй раз. Новоспеченную родственницу в семье Ющенко называют “козачкой“.

Об этом сообщает ТСН.

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Новый член семьи из Запорожья, ее девичья фамилия - Безуглая. Журналисты узнали, что Елене 34 года, она на два года старше мужа. Женщина имеет собственный благотворительный фонд, занимающийся ресторанным бизнесом, три года назад даже хотела стать политиком и баллотировалась в депутаты горсовета.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Ющенко сравнила покушение на Скрипаля с отравлением своего мужа. И Виктора Ющенко, и Сергея Скрипаля отравили российские спецслужбы, уверена жена бывшего президента Украины.

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Теги: виктор ющенко, андрейющенко, свадьба
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Комментариев (1)
BOM-BOM    31.03.2018, 15:19
Оценка:  +2
BOM-BOM
А я подумал она работает кондуктором в 2-м троллейбусном депо А оказывается пятое, десятое...
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