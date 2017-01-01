Мужчины наладили схему вымогательства денег от водителей с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении Прес-центр СБУ

Силовики задержали за взяточничество главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 31 марта.

По данным правоохранителей, чиновники требовали деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией от 150 до одной тысячи долларов за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины.

Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения 260 долл. и 2 тыс. 600 гривен очередной взятки.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала чиновников таможни и Госпогранслужбы

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Ранее за взятки на границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet