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СБУ задержала чиновников таможни и Госпогранслужбы

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Мужчины наладили схему вымогательства денег от водителей с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении
Прес-центр СБУ

Силовики задержали за взяточничество главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в субботу, 31 марта.

По данным правоохранителей, чиновники требовали деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией от 150 до одной тысячи долларов за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины.

Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения 260 долл. и 2 тыс. 600 гривен очередной взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Ранее за взятки на границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников.

 

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Теги: СБУ, Таможня, взятка, взятки, Одесская область, задержание, пограничная служба, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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