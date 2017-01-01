В Мариуполе мать закрыла в квартире 3 детей и ушла на несколько суток

Без присмотра остались 3 детей - девочки 8 и 3 лет, а также 11-месячный мальчик.

Правоохранителям поступило сообщение от соседей. Дело в том, что голодные дети стали звать на помощь.

Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.

Читай также: недострое в Коломые на подростка упала бетонная плита

Дети открыть входную дверь не смогли, поэтому на место прибыли спасатели. По словам старшей из девочек, мать ушла из дома три ночи назад, дверь за собой закрыла.

Первые дни дети ели суп и кашу, которые женщина оставила в холодильнике. 8-летний ребенок самостоятельно возилась на кухне и заботилась о самых маленьких. Когда еда закончилась, голодные, они начали звать на помощь.

Мать детей утверждает,что выходила на 10 минут police.dn.ua

Полные обстоятельства происшествия выясняются police.dn.ua

Женщину могут привлечь к административной ответственности police.dn.ua

К вечеру третьего дня 27-летняя мать явилась в полицию и настаивала на том, что не оставляла детей, а вышла на 10 минут в магазин. О случившемся узнала от соседей.

Ранее сообщалось о том, что под Харьковом мать оставила двухмесячную дочь на морозе.